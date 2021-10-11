Элиста, 11 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 56 носителей коронавируса. Такие данные приводит региональный оперштаб 11 октября. Это на один случай заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в ковид-госпиталях лечение получает 461 пациент. Состояние 19 больных врачи оценивают как тяжёлое, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ. Режим самоизоляции соблюдает 2 521 житель Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 31 162 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 29 479 носителей инфекции.