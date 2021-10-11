Москва, 11 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В мире наблюдается изменение границ очагов чумы, связанное с изменением климата. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

«Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанное с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня», — сказала Попова.

По её словам, меры экстренного реагирования на подобные вызовы на данный момент становятся всё более важными.