Красноярск, 11 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Красноярске направлено в суд уголовное дело против водителя, сбившего коляску с четырёхмесячным ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в ГУ МВД по краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 11 июля в Кировском районе Красноярска. Установлено, что водитель 1977 года рождения управлял автомобилем «Шевроле Нива», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Машина, двигавшаяся по улице Щорса, сначала наехала на бордюр и стойку с табличкой маршрутных ТС, а потом на детскую коляску с младенцем. Затем автомобиль наехал на павильон с мороженым, в котором в том момент находилась продавец 1995 года рождения.

Ребёнка госпитализировали с травмами различной степени. Продавца доставили в больницу, где назначили амбулаторное лечение. Мать младенца и водитель не пострадали.

Мужчину проверили на состояние опьянения на месте происшествия. Показания прибора составили 0,72 мг/л выдыхаемого воздуха. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Расследование завершено. Материалы дела направлены в суд.

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