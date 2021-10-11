Зеленский рассказал, как часто смотрит «Квартал 95»
Киев, 11 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не всегда смотрит юмористическую программу «Квартал 95». Как признался сам глава государства, а также основатель, художественный руководитель, автор и актёр студии «Квартал 95» в программе «Светская жизнь», на это у него не всегда есть время.
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Зеленский добавил, что некоторое время после вступления в должность главы государства он принимал участие в работе созданного им ранее проекта.
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Как сообщало ИА REGNUM, студия «Квартал-95» была основана в 2003 году на базе криворожской команды КВН «95-й квартал», капитаном которой Владимир Зеленский. Он вошёл в число основателей студии.