Киев, 11 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не всегда смотрит юмористическую программу «Квартал 95». Как признался сам глава государства, а также основатель, художественный руководитель, автор и актёр студии «Квартал 95» в программе «Светская жизнь», на это у него не всегда есть время.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Сейчас, к сожалению, не всегда могу позволить себе посмотреть «Квартал» — нет времени, скажу честно. Но когда я смотрю, то всегда им пишу, что понравилось, а что нет», — пояснил украинский лидер.

Зеленский добавил, что некоторое время после вступления в должность главы государства он принимал участие в работе созданного им ранее проекта.

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«Сначала они меня спрашивали, что я думаю. Я что-то отвечал», — сказал украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, студия «Квартал-95» была основана в 2003 году на базе криворожской команды КВН «95-й квартал», капитаном которой Владимир Зеленский. Он вошёл в число основателей студии.