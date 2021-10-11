Ярославль, 11 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы назвали недопустимой ситуацию, когда ПЦР-тесты на коронавирус делаются несколько дней. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Критика прозвучала в ходе депутатских слушаний по бюджету. Тему начал депутат Илья Тедеев, который недавно сам переболел COVID-19.

«У нас проблема есть с нехваткой коек, но основная проблема не в этом, а в том, что ПЦР-тесты делаются через 7 — 10 дней. Люди многие ждут результат и лечатся каплями в нос. В этот момент поражаются легкие, поражаются органы из-за того, что кровь свёртывается, и дальше мы их в госпитале пытаемся вытянуть. Если решить эту проблему, чтобы человек сразу получал антикоагулянты, будет меньше тяжелых больных. Это проблема организации работы в нашем департаменте. Давайте этим займёмся серьёзно», — заявил депутат Илья Тедеев.

Тедеева поддержал заместитель председателя облдумы, глава фракции «Единая Россия» Николай Александрычев. Он охарактеризовал ситуацию словами «безобразие» и «Маразм».

"Я говорю — это безобразие. Для простых людей 7−10 дней — это мазарм. От организации работы зависит 50 процентов успеха. У нас и президент, и Голикова говорили — сутки должен быть ПЦР-тест. У нас 7−4-5−10 дней. Ровно год назад мы закладывали деньги на лабораторное оборудование. Почему этого нет? Этим нужно заниматься. Я абсолютно согласен», — сказал Александрычев.

Депутаты решили довести проблему до областного правительства.