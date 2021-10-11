Ясный, Оренбургская область, 11 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области социальный блок местного правительства занимается вопросами жизнеустройства шести детей, которые лишились обоих или единственного родителя из-за ЧП, связанного с гибелью людей после употребления суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба губернатора.

Gov.cap.ru Опека

На 11 октября запланированы опекунские советы, где примут решение об установлении опеки и оформят меры социальной поддержки.

Стоит отметить, 8 октября власти информировали о двух семьях в Ясненском городском округе и Адамовском районе, где дети стали сиротами. В Ясном без родителей остались пятеро детей. В Адамовском районе скончался мужчина, на иждивении которого находилась несовершеннолетняя дочь.

Временно дети размещены у близких родственников. Вопросы дальнейшего жизнеустройства решаются в индивидуальном порядке