В Махачкале ученик нанёс смертельное ножевое ранение сверстнику
Махачкала, 11 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Махачкале в одной из школ ученик нанес смертельное ножевое ранение сверстнику, сообщает 11 октября ТАСС со ссылкой на источник.
(сс) niekverlaan
С ножом
«В одной из махачкалинских школ ученик нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице», — сказал источник.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в одной из школ на юге Москвы ученик девятого класса нанёс однокласснику ножевое ранение.
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