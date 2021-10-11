Махачкала, 11 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Махачкале в одной из школ ученик нанес смертельное ножевое ранение сверстнику, сообщает 11 октября ТАСС со ссылкой на источник.

(сс) niekverlaan С ножом

«В одной из махачкалинских школ ученик нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице», — сказал источник.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в одной из школ на юге Москвы ученик девятого класса нанёс однокласснику ножевое ранение.

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