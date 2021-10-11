Мурманск, 11 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис допустил возможность ужесточения антиковидного режима в ближайшее время. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

«Ситуация меняется в сторону ухудшения, мы это видим. Я всех прошу максимально серьезно отнестись к мерам предосторожности. У нас действуют минимальные ограничения, это пока. Я не исключаю, что нам придется корректировать эти ограничения. Все зависит от поведения всех — маски в помещениях, в закрытых пространствах. И прошу отдельное внимание обратить на вакцинацию», — сказал Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с ковидом находятся более 16 тысяч человек.