Москва, 11 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В ближайшее время Федеральное дорожное агентство не планирует повышать скоростной режим на подведомственных трассах. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Росавтодора на запрос о возможности увеличения разрешенной скорости на дорогах.

(сс) MikeBirdy Автомобиль. Скорость

«Скоростной режим на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения устанавливается согласно проектам организации дорожного движения, разработанным в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения: охраны жизни, здоровья и имущества граждан, а также защиты интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, — подчеркнули в Росавтодоре. — Скоростной режим устанавливается с учетом как необходимости обеспечения безопасности дорожного движения, так и соблюдения баланса интересов всех участников движения».

В ведомстве отметили, что целесообразность увеличения или снижения скоростного режима рассматривается балансодержателем автомобильной дороги совместно с территориальными подразделениями Госавтоинспекции МВД России и уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе учитывая анализ аварийности.