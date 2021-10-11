Афины , 11 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Дебют гиперкара Chaos с 3000-сильным мотором от компании SP Automotive состоится в онлайн-формате 1 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

SP Automotive SP Automotive Chaos

В компании о разработке автомобиля сообщили в 2020 году, хотя проектировать модель начали четыре года назад.

Под капотом модели функционирует турбированный четырёхлитровый мотор V10. Производительность силового агрегата в зависимости от версии варьируется от 2000 л. с. (11 000 об/мин) до 3000 л. с. (12 000 об/мин).

Мотор собирается из титановых распредвалов, титановых либо углепластиковых шатунов и керамических поршней, а также из других инновационных деталей.

«Движок» получит в пару восьмискоростную роботизированную коробку передач. Ожидается, что до «сотни» авто будет разгоняться всего за 1,8 секунды. При этом максимальная скорость модели составит 500 км/ч.

Цена топовой версии гиперкара будет составлять порядка 12,4 млн евро (более 1 млрд рублей).

Ранее фирма Farnova Automotive представила на Пекинском кинофестивале «Ночь кинематографистов» свой первый гиперкар под названием Farnova Othello. Кузов машины сделан из углеволокна, а в движение её приводит электромотор.

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