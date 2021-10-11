Иркутск, 11 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Крупный корпоративный спор рассмотрит 7 декабря 2021 года арбитраж Иркутской области. Ответчиком по делу выступает горно-металлургический холдинг «Мечел» и представитель его дивизиона — ООО «Мечел-Кокс» (Челябинская область). Иностранная компания, выступающая истцом, требует признать ничтожными сделками пять договоров займа, которые, по её мнению, прикрывали «фактическую выплату дивидендов» в пользу ответчиков. Речь идёт о сумме более чем 12,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск был подан кипрской компанией «Паслентиа инвестментс ЛТД» в интересах ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 6 октября 2021 года. Третье лицо в споре — АО «Мечел-Майнинг». Дело ведёт судья Акопян.

Истец требует признать ничтожными как притворные пять сделок в формате договоров займа, заключённые в октябре-декабре 2019 года, в марте-августа 2020 года и в феврале 2021 года. По ним «Коршуновский ГОК», выступив заимодавцем, предоставил ПАО «Мечел» в целом 12,5 млрд рублей. Также оспариваются сделки по выплате дивидендов в таком же размере. Истец требует в числе прочего «применить последствия недействительности ничтожных сделок» в виде возврата в пользу ГОК «всего полученного сторонами по сделкам» и возмещения стоимости использования денежных средств в виде процентов — 148,58 млн рублей с «Мечел-Кокса» и более 697 млн рублей с ПАО «Мечел».

Напомним, в марте 2021 года группа «Мечел», в которой свыше 50% приходится на долю семьи главы совета директоров Игоря Зюзина, заявила о проблемах по ранее выданным ей кредитам. Это происходило на фоне ряда банкротных исков, поданных к «дочкам» холдинга.

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