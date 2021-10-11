Москва, 11 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Тела женщины и двоих детей обнаружены на севере Москвы возле многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает 11 октября телеграм-канал Mash.

Sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла на Левобережной улице. Уточняется, что женщине было 34 года, одному ребёнку — три года, второму — несколько месяцев.

Причина произошедшего устанавливается. На место прибыли представители Следственного комитета и прокуратуры.

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