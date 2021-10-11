В Москве тела женщины и двоих детей нашли рядом с многоэтажкой
Москва, 11 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Тела женщины и двоих детей обнаружены на севере Москвы возле многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает 11 октября телеграм-канал Mash.
Sledcom.ru
Следственный комитет
Трагедия произошла на Левобережной улице. Уточняется, что женщине было 34 года, одному ребёнку — три года, второму — несколько месяцев.
Причина произошедшего устанавливается. На место прибыли представители Следственного комитета и прокуратуры.
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