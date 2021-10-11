Белград, , 14:30 — REGNUM Сербия призвала временно перемещенных лиц из Косово и Метохии, которые проживают на территории центральной Сербии, проголосовать 17 октября на муниципальных выборах в южном сербском крае.

Выборы Rama

«По просьбе наших граждан, которые проживают в Косово и Метохии, Республика Сербия призывает временно перемещенных лиц из южного края, которые в настоящее проживают в центральной Сербии, проголосовать на предстоящих выборах, намеченных на 17 октября», — говорится в ролике, в котором правительство Сербии обращается своим гражданам.

Также ролик содержит информацию о том, по какому номеру заинтересованные граждане могут обратиться для получения более подробной информации.

«Голосуйте за то, чтобы наш народ остался в Косово и Метохии», — говорится в ролике.

Напомним, что в муниципальных выборах, которые организует сепаратистское Косово 17 октября, примет участие партия косовских сербов «Сербский список». Ранее руководство этой партии отметило, что для сербов чрезвычайно важно сохранить власть во всех 10 муниципалитетах с преимущественно сербским населением.