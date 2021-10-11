Якутск, 11 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Мэрия Якутска намерена расторгнуть договор аренды земельного участка под торгово-выставочным комплексом «Сахаэкспоцентр», расположенным в центре города. В судебном порядке отчуждается земля под зданием ТВК, написало ЭхоYKT.

Алексей Банников ИА REGNUM Улица Карла Либкнехта. Центр города

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Договор аренды был заключён в 2019 году между мэрией Якутска и предпринимателем Викторией Фёдоровой. Расторгнуть его требует городской департамент имущественных и земельных отношений. Речь идёт о девяти тысячах квадратных метрах земли.

Землю, на которой построен торгово-выставочный комплекс, намерены использовать под строительство корпуса школы №2 Якутска. Иск мэрии рассматривает Арбитражный суд Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в зданиях пяти детских лагерей возле Якутска намерены разместить школы. Такое решение вопроса нехватки мест в учреждениях образования столицы Якутии обсуждали депутаты городской думы. Причиной обсуждения такого решения стала острая нехватка мест в учреждениях образования Якутска.