Джакарта, 11 октября 2021, 11:37 — REGNUM Губернатор Риау Ансар Ахмад заявил, что индонезийская провинция готова принять иностранных туристов, сообщает CNN Indonesia.
Президент Индонезии Джоко Видодо дал указание открыть острова Бали и Риау для иностранных туристов, в частности, для туристов из Сингапура.
Решение об открытии туристической зоны на островах Риау было принято центральным правительством.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что эпидемиологическая обстановка в стране продолжает улучшаться.
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