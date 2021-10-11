Джакарта, 11 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Губернатор Риау Ансар Ахмад заявил, что индонезийская провинция готова принять иностранных туристов, сообщает CNN Indonesia.

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Президент Индонезии Джоко Видодо дал указание открыть острова Бали и Риау для иностранных туристов, в частности, для туристов из Сингапура.

Решение об открытии туристической зоны на островах Риау было принято центральным правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что эпидемиологическая обстановка в стране продолжает улучшаться.