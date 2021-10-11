Москва, 11 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. У 60% российских работников отсутствуют карьерные амбиции, и только 28% участников исследования отметили, что готовы задерживаться или работать по выходным. Такие результаты показало исследование, проведенное аналитиками сервиса Работа.ру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Еще 11% опрошенных ради повышения могли бы переехать в другой город. Нашлись и такие, кто готов проводить свободное время с начальством — 7%, еще 4% ради повышения готовы терпеть грубое отношение к себе. Самые отчаянные карьеристы, каковых оказалось 2%, будут распускать слухи о коллегах, и 1% даже вставлять «палки в колеса» конкурентам — коллегам.

При этом, 88% участников исследования заявили, что не прибегают к нечестным методам борьбы с коллегами-конкурентами. 10% респондентов рассказали, что их самих подставляли ради повышения, и только 2% опрошенных признались, что им приходилось «подсиживать» своих коллег.

Также опрошенные работники считают, что в их коллективе нет места для конкуренции, таковых оказалось 19%, а еще 58% опрошенных просто стараются качественно делать свою работу и не считают своих коллег соперниками.

Отвечая на вопрос, каким образом конкуренция отразилась на их работе, 63% опрошенных ответили, что никогда не конкурировали. Руководство 15% участников опроса, оценило их усилия и повысило в должности. Конкуренция положительно сказалась на мотивации еще 11% участников исследования, благодаря ей им стало интереснее работать. 5% указали, что такой опыт не увенчался успехом, и их продуктивность упала. 4% опрошенных рассказали, что их уволили за конкуренцию с коллегами, а 1% респондентов поделились тем, что работодатель уволил их соперника.