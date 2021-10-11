Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 11 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Ростовской области до конца 2021 года планируется приступить к строительству моста через реку Северский Донец, стоимость которого ориентировочно составит 3,3 млрд рублей. Проект реконструкции переправы получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

МЧС России по ЯО Мост

Старый путепровод будет разобран. На его места появится новый мост, по которому будет организовано трёхполосное движение с севера на юг. С юга на север будет организовано движение по действующему мосту, пишет газета «Пик». Длина переправы составит 397 метров, ширина — 20 метров.

Как предполагается, объект будет введён в эксплуатацию через 34 месяца после начала строительства.

ИА REGNUM сообщало, что в конце 2019 года в Ростовской области было открыто движение по автомобильному мосту через реку Северский Донец. Строительство объекта превысило 1,3 млрд рублей.