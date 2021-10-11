Уфа, 11 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Цветы к памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву возложил глава Башкирии Радий Хабиров в честь Дня республики. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Pravitelstvorb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров

Сообщается, что возложение цветов прошло под звуки курая. Отмечается, что памятник общественному деятелю и башкирскому поэту Шайхзаде Бабичу был открыт в Уфе летом 2019 года. Его автором является народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук.

Памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву был открыт в 1967 году. Его создали по проекту скульптора Сосланбека Тавасиева, который в 1970 году был удостоен Государственной премии СССР за эту работу.

«Самый большой конный памятник в России и Европе состоит из облицованного гранитом 10-метрового постамента и статуи высотой 9,6 м, отлитой на Ленинградском заводе «Монументскульптура», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поздравил жителей Башкирии с Днем республики.