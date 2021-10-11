Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Американские граждане по-прежнему в целом положительно относятся к размещению своих войск за рубежом, сообщает 11 октября со ссылкой на результаты соцопроса Responsible Statecraft.

Большинство граждан США считают, что сохранение влияния Вашингтона в международных делах в большей степени зависит от укрепления его внутренних институтов и гражданской культуры, чем от поддержания глобального военного превосходства. На это указывают результаты опроса общественного мнения, опубликованного 7 октября Чикагским советом по глобальным делам.

Респондентов попросили оценить важность 12 факторов, которые помогут сохранить влияние США во всем мире. Так, для достижения этой, «очень важным» является, по мнению 73% опрошенных, «улучшение государственного образования», за этим последовали «укрепление демократии внутри страны» (70%) и «поддержание экономической мощи США» (66%) — все три варианта опережают «поддержание военного превосходства США» (57). Несколько меньшее число респондентов назвали «крайне важными» «предотвращение политического насилия, такого как восстание 6 января», а также «сокращение расового неравенства дома» и «сокращение экономического неравенства дома».

Несмотря на то, что американские граждане прежде всего в качестве способа сохранения своего влияния за рубежом видят решение внутриполитических проблем, большинство респондентов указали, что их в целом устраивает текущее положение с размещением американских военных по всему миру, включая обязательства защищать союзников США в Европе и Северо-Восточной Азии.

Кроме того, впервые с начала проведения опрос на эту тему, большинство (52%) респондентов заявили, что поддержат отправку войск США для защиты Тайваня от китайского вторжения.