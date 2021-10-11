Екатеринбург, 11 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Площадь тления торфяника под Екатеринбургом составляет примерно 120 га. Таковы данные авиаразведки, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Торф

На месте находятся 49 человек и девять единиц техники. Они ведут борьбу с источниками задымления. Для проливки очагов от ближайшего водоёма проложили магистральную линию.

Пожарные стремятся к снижению интенсивности задымления. Как сообщало ИА REGNUM, ранее часть Екатеринбурга окутал смог от тлеющего торфяника.