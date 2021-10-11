Орск, Оренбургская область, 11 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области на утро 11 октября не зафиксировано новых случаев отравления суррогатами алкоголя. Три случая, зафиксированных ранее, были исключены из статистики после получения результатов лабораторных исследований. Тяжелое состояние троих орчан связано с отравлением не метиловым, а этиловым спиртом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Напомним, ранее речь шла о 67 пострадавших. Теперь по резонансному «метиловому делу» проходят 64 отравившихся, в том числе 34 — смертельно.

В стационарах лечатся 30 пациентов с отравлением. Сегодня, 11 октября, планируют выписать девять человек, чье состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Большинство пациентов уже не имеют клинических проявлений отравления после антидотной и дезинтоксикационной терапии.

Четыре человека находятся в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Трое пациентов остаются на постоянном гемодиализе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье возбужден уголовное дело из-за массовой гибели людей после употребления суррогатного алкоголя. Ранее полиция заявила, что смертельный спирт завезен в регион из Башкирии.