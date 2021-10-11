Мурманск, 11 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Мурманские правоохранители задержали подозреваемого в поджоге здания регионального правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник к МВД.

Вести Детально Наручники

Известно, что задержанному 18 лет, он является жителем региона. Обвинение ему пока не предъявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на здание правительства Мурманской области произошло в ночь на 1 октября — молодой человек бросил в окно бутылку с зажигательной смесью. В результате инцидента пострадал охранник.