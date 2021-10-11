Брюссель, 11 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Контроль над отделениями зарубежных банков в Евросоюзе могут ужесточить путём усиления требований к банковскому капиталу и ввода новых нормативных требований по ликвидности. Об этом сообщает 11 октября газета Financial Times со ссылкой на источники.

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Правила контроля могут привести в соответствие с правилами Базель III — документом Базельского комитета по банковскому надзору с методическими рекомендациями в области банковского регулирования.

В заявлении Еврокомиссии (ЕК) говорится, что новые предложения активно обсуждаются. При их внедрении учтут особенности экономики и банковского сектора ЕС.

В числе предлагаемых мер — укрепление сотрудничества между органами банковского надзора в отношении даже небольших отделений, а также приведение к «минимальной гармонии» требований к капиталу и ликвидности для отделений, которыми напрямую владеют иностранные финансовые институты.

Финансовые регуляторы, исходя из ситуации с отделениями зарубежных банков, будут решать, превращать ли их в дочерние компании. Если такие органы сочтут, что отделения ведут достаточно масштабную и рискованную деятельность, они смогут вынудить банки сделать их дочерними структурами, а не филиалами.

Ожидается, что соответствующий законопроект Еврокомиссия обнародует 27 октября. Затем его доработают Европарламент и Совет ЕС.

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