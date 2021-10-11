Кызыл, 11 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Туве отмечают 77-ю годовщину вхождения в состав Российской Советской Федеративной Социалистической республики. 11 октября 1944 года Верховный совет СССР издал указ о принятии Тувинской народной республики в состав государства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это факт нашей истории, важнейшее событие, на многие десятилетия вперёд определившее развитие экономики, культуры, образования, здравоохранения Тувы, судьбы наших земляков, живших в 40-е годы прошлого века, наших родителей, да и всех нас», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Владислав Ховалыг.

По его словам, несмотря на «некруглую» дату, юбилей всё же стоит отметить. Кроме того, накануне, 10 октября исполнилось ровно 60 лет с момента преобразования Тувинской автономной области в Тувинскую АССР. Глава региона призвал помнить все этапы истории страны, поскольку без прошлого не бывает будущего.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в регионе отметили 100-летие со дня образования Тувинской народной республики.

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