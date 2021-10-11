Киев, 11 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Покушение на жизнь Сергея Шефира, являющегося первым помощником президента Украины Владимира Зеленского, было совершено профессионалом. Об этом 11 октября заявил заместитель украинского министра внутренних дел Евгений Енин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

«Безусловно, мы можем однозначно утверждать, что работал профессионал. <…> Я более чем уверен, что полиция в этом случае сработает на отлично, и мы сможем сообщить обществу уже в ближайшее время о продвижении в расследовании этого резонансного уголовного производства», — сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

Также Енин добавил, что в данный момент правоохранители продолжают расследование найденных улик и ими был проведен «беспрецедентный комплекс» оперативно-следственных мероприятий, часть из которых еще не завершена.

«Органы национальной полиции и подразделения национальной гвардии тщательно изучили 430 га местности — район, в котором было совершено это преступление, на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки, согласно вероятному маршруту отступления преступника, мы прошли даже дважды, и даже во время второго осмотра мы нашли дополнительные вещественные доказательства», — пояснил замглавы МВД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украине петиция с требованием запретить концерты и выступления российских артистов набрала необходимое для ее рассмотрения количество голосов.