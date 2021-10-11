Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил всем службам и ведомствам системы здравоохранения края быть готовыми к возможному росту динамики заболеваемости COVID-19. Глава региона отметил, что в целом ситуация с заболеваемостью коронавирусом в крае стабильная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в правительстве Камчатки.

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Как доложил на оперативном совещании министр здравоохранения края Андрей Кузьмин, в последние три недели количество госпитализированных и выписанных с COVID-19 в регионе находилось на одном уровне.

В ковидных госпиталях края развернуто 270 коек, из них заняты 169.

«В целом ситуация неплохая по сравнению с другими субъектами. Но мы знаем динамику. У нас, к сожалению, как правило, повторяется общероссийская динамика с опозданием две-три недели. А это значит, что нам нужно быть готовыми к возможному росту заболеваемости в ближайшие недели. План по развёртыванию дополнительных коек должен быть всегда в режиме готовности. Кроме этого, я прошу отследить готовность амбулаторного звена к возможному повышению нагрузки», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы смогут сдать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в торговых центрах и МФЦ.