Москва, 11 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Жители России смогут увидеть новую купюру достоинством в 100 рублей в конце 2022 года. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Михаил Алексеев.

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Он уточнил, что модицифированную банкноту изготовят и выпустят в обращение в 2022 году, однако платёжный оборот станут насыщать обновленными купюрами постепенно.

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«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту», — уточнил Алексеев в беседе с газетой «Известия».

При этом модифицированная сторублёвка сразу не заменит нынешние сто рублей — оба вида банкнот будут обращаться параллельно, и в 2026—2029 годах доля новых купюр станет весьма значительной, отметил замглавы ЦБ РФ.

Обновлённая купюра достоинством в 100 рублей появится в обращении

Он уточнил, что банкноту изготовят и выпустят в обращение в 2022 году, однако платёжный оборот станут насыщать обновленными банкнотами постепенно.

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Алекссев добавил, что эскиз новой купюры уже утверждён. Обновлённая купюра будет отличаться от прежней не только изображением (на ней появятся Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ), но и оттенком цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, о выпуске в 2022—2025 годах модернизированных банкнот с новым дизайном шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, Банк России заявил в конце марта 2021 года.