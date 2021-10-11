Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своем ближайшем пленарном заседании, которое состоится 13 октября, рассмотрит кандидатуру Максима Мейксина на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов внутренней политики. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе городского парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Документы по кандидатуре Мейксина для согласования депутатами уже поступили в Заксобрание от губернатора Александра Беглова, сообщили на состоявшемся сегодня Совете фракций.

Мейксину в Смольном предложена должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов молодежной политики, печати и взаимодействия со СМИ, проведения государственной политики в сфере развития государственного управления на территориях районов Санкт-Петербурга, развития местного самоуправления, межнациональных и межконфессиональных отношений, взаимодействия с религиозными объединениями, политическими партиями и субъектами общественного контроля.

Напомним, в настоящее время Максим Мейксин возглавляет администрацию Центрального района Санкт-Петербурга. До 2019 года он был главой комитета по промышленной политике региона.