Польша назвала приостановку финансирования из Фонда ЕС незаконной
Варшава, 11 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Приостановка выделения средств для Польши из Фонда восстановления ЕС незаконна, заявил 11 октября пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Польша
«Приостановка Фонда восстановления не имеет в ЕС правовых оснований. Это незаконные действия», — заявил Мюллер в эфире Польского телевидения.
По его словам, Еврокомиссия нарушает закон, при этом пытается обвинять Польшу, Венгрию и другие страны в проблемах с верховенством права.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия приостановила перечисление Польше средств из европейского Фонда реконструкции экономики после пандемии коронавируса.