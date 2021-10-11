Варшава, 11 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Приостановка выделения средств для Польши из Фонда восстановления ЕС незаконна, заявил 11 октября пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«Приостановка Фонда восстановления не имеет в ЕС правовых оснований. Это незаконные действия», — заявил Мюллер в эфире Польского телевидения.

По его словам, Еврокомиссия нарушает закон, при этом пытается обвинять Польшу, Венгрию и другие страны в проблемах с верховенством права.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия приостановила перечисление Польше средств из европейского Фонда реконструкции экономики после пандемии коронавируса.