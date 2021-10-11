Москва, 11 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Нефтяные котировки продолжают держаться в районе максимумов за последние три года. Торги пятницы (8 октября) закрылись на отметке в 83,24 доллара за баррель Brent, тем самым прибавив 0,16%. Об этом 11 октября сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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По его словам, цены на нефть марки Brent закончили ростом уже пятую неделю подряд, тогда как WTI — уже седьмую, что является рекордом с 2014 года. За неделю нефтяные котировки прибавили около 5%. Поддержкой для топлива по-прежнему выступает энергетический кризис в мире, увеличивший спрос на нефтепродукты на 500 тысяч баррелей в сутки, отметил эксперт.

Помимо этого, добавил он, активными темпами идет восстановление спроса среди авиаперевозчиков и круизных компаний. Два других фактора роста котировок нефти — это заявление минэнерго США о том, что ведомство не планирует продавать топливо из стратегических резервов, тем самым сохраняя дефицит на рынке, а также позитив из коридоров власти США о поднятии потолка госдолга на 540 миллиардов и перенос слушаний о его более значительном подъеме на декабрь.

По его словам, это дает рынку определенную стабильность как минимум до заседания ФРС в ноябре. Кроме этого, все больше слышны разговоры об отступлении «Дельта"-штамма, а разработка компанией Merck таблеток от коронавируса способствует укреплению позитива на рынках.

Предполагаемый коридор движения котировок на сегодня — 83,2−85 долларов за баррель Brent, отметил он.