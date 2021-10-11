Москва, 11 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Почему влажными салфетками нельзя протирать поверхности внутри автомобиля, рассказали специалисты «Российской газеты».

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Нередко влажные салфетки, а также спирт, используют для того, чтобы протирать руль, подлокотники и сиденья в салоне. Однако такие средства только могут навредить, считают специалисты издания.

Отмечается, что в состав обычных влажных салфеток входят различные консерванты, а салфетки «с антибактериальными свойствами» содержат метилизотиазолин и изопропиловый спирт, которые не сушат кожу.

Данные вещества становятся питательной средой для размножения грибков и бактерий. Проникая в микропоры кожи они начинают разрушать обивку изнутри. Таким образом, через некоторое время все поверхности, которые были обработаны такими салфетками, начинают трескаться и шелушиться.

По мнению специалистов издания, специализированные влажные салфетки для автомобилей не наносят вред поверхностям в автомобиле. Они предназначены для очистки пластиковых покрытий, кожи и кожзама, а также ткани. Также для этих целей могут быть использованы салфетки для снятия макияжа и кондиционеры для кожаных изделий.

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