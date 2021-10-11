Москва, 11 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Москве реализуют на спецторгах около тысячи квадратных метров недвижимости в здании с видом на Кремль, сообщил 11 октября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

Помещения расположены в старинном здании, расположенном по адресу: Никитский бульвар, дом 5. Всего будет реализовано 968 кв. метров, начальная цена составляет 147,8 млн рублей. Торги пройдут 29 ноября.

«С начала 2021 года по итогам городских торгов заключено уже 393 договора купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 58,2 тысячи квадратных метров на общую сумму 5,2 миллиарда рублей», — сказал Ефимов.

Как пояснил глава департамента городского имущества Максим Гаман, рядом со зданием 1912 года постройки находятся старый и Новый Арбат, до Кутафьей башни Кремля примерно десять минут пешком. Помещения расположены со второго по пятый этаж, а также в подвале. В них можно организовать офисное пространство.