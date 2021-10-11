Мурманский губернатор сменил министра цифрового развития
Мурманск, 11 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Новая неделя в правительстве Мурманской области началась со смены министра цифрового развития — на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис объявил об отставке главы ведомства Зинаиды Середы, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее Александра Никипелова курировала работу Центра управления регионом и занимала пост заместителя министра цифрового развития.
Справка:
Александра Никипелова — выпускница ВШЭ по специальности «экономика». До прихода в мурманское правительство она руководила направлением цифровых продуктов АО «Русатом Инфраструктурные решения» Госкорпорации «Росатом».
Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в правительстве Мурманской области произошла смена министра образования. Прежняя глава ведомства Ольга Дзюба, покидая пост, рассчитывала на мест о главы Мурманска. Однако депутаты ее не поддержали.