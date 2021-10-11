Мурманск, 11 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Новая неделя в правительстве Мурманской области началась со смены министра цифрового развития — на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис объявил об отставке главы ведомства Зинаиды Середы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отставка

«Хочу поблагодарить Зинаиду Вячеславовну Середу за добросовестную работу, результативность, успехи, которые отмечались на федеральном уровне, и пожелать здоровья в новом статусе будущей мамы. Так как тема цифровизации — один из ключевых приоритетов во всех сферах нашей жизни, то новым министром цифрового развития и одновременно заместителем губернатора становится Александра Андреевна Никипелова», — заявил Чибис.

Ранее Александра Никипелова курировала работу Центра управления регионом и занимала пост заместителя министра цифрового развития.

«Мы с вами обсуждали ключевые задачи, которые стоят перед нашими всеми отраслями с точки зрения цифровизации. С учётом вашего опыта работы в Минцифре и «Росатоме», я убеждён, что те задачи, которые перед нами стоят в части цифровизации, вы выполните безусловно успешно», — заявил глава региона.

Справка:

Александра Никипелова — выпускница ВШЭ по специальности «экономика». До прихода в мурманское правительство она руководила направлением цифровых продуктов АО «Русатом Инфраструктурные решения» Госкорпорации «Росатом».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в правительстве Мурманской области произошла смена министра образования. Прежняя глава ведомства Ольга Дзюба, покидая пост, рассчитывала на мест о главы Мурманска. Однако депутаты ее не поддержали.