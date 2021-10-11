Нижний Тагил, Свердловская область, 11 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту нападения обезьяны на пятилетнего ребёнка. Поводом стали публикации СМИ, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

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По данным СМИ, это произошло 9 октября во время циркового представления. Животное причинило пострадавшему повреждения левой ноги.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст соблюдению требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также соблюдению техники безопасности правовую оценку. Также на обезьяну запросят ветеринарные документы. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.