Новосибирск, 11 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Сибирском федеральном округе продолжается работа по подключению домохозяйств к природному газу. На сегодняшний день во всех регионах округа действуют штабы по газификации, сообщается на сайте полномочного представителя президента России в Сибири.

M.government.ru Газификация

«Совместно с единым оператором газификации разработаны планы-графики подключения домов к газу, организован сбор заявок от населения на догазификацию, — уточнили в сибирском полпредстве. — На начало октября от жителей газифицированных населённых пунктов округа поступило порядка 20 тысяч заявок, к газу подключены более 1,5 тысячи домохозяйств (до границ земельных участков)».

Отмечается, что в большинстве субъектов Сибири, обеспеченных природным газом, действуют меры адресной поддержки по подведению газа в дом и приобретение газового оборудования.