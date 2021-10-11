Барнаул, 11 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 11 октября прививки получили 709 527 человек из более двух миллионов жителей. За выходные прирост вакцинированных составил 6166 человека. Такие данные приводит оперштаб.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 39 106 жителей региона получили первую прививку (+543 за выходные). Число полностью привитых граждан составляет 663 398 человек (+4906 за выходные). Также известно о 7023 ревакцинированных (+717 за выходные).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 030 733 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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