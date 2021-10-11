Чебоксары, 11 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Чувашии с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для работников образования, здравоохранения и соцзащиты, учреждений общественного питания и торговли, культурных и спортивных заведений, общественного транспорта. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Надежда Луговская.

ИА REGNUM Вакцинация

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Для стабилизации эпидемиологической обстановки с 11 октября устанавливаются требования к проведению профилактических прививок против COVID-19 жителям в возрасте от 18 лет и старше, которые выполняют определенные виды работ и оказывают услуги населению в сфере сфере образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания; в салонах красоты, косметических и СПА-салонах, массажных салонах, соляриях, банях и саунах, а также в других местах, где оказываются подобные услуги; в физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах и других объектах физической культуры и спорта; сфере бытовых услуг, в том числе прачечных, химчистках; клиентских подразделениях банков и услуг почтовой связи; сфере гостиничных услуг; сфере услуг общественного транспорта, такси; сфере ЖКХ и энергетики; МФЦ; центрах занятости; детских игровых комнатах и развлекательных центрах (в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах); кинотеатрах, театрах, театрально-концертных учреждениях, культурно-досуговых учреждениях; музеях, выставочных залах, библиотеках.

Обязательная вакцинация вводится также для госслужащих, муниципальных служащих, работников органов власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.

Требования не распространяются на жителей, имеющих противопоказания к вакцинации от COVID-19.

Привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной следует до 1 ноября, вторым компонентом — до 1 декабря 2021 года. Необходимо вакцинировать не менее 80% от общей численности работников. Сотрудники, не прошедшие вакцинацию в указанные сроки, должны быть отстранены от работы либо переведены на дистанционный режим по усмотрению работодателя.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии посетить учреждения культуры с 11 октября можно будет только после предъявления QR-кода сертификата вакцинации, справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или справки о перенесенном не более шести месяцев назад COVID-19.

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