Орск, Оренбургская область, 11 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Полиция и следователи установили место приобретения жителями Орска Оренбургской области спиртосодержащей жидкости для приготовления суррогатных алкогольных напитков, оказавшихся смертельными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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«Подозреваемые приобрели один из видов технического спирта под наименованием «ингибитор технический», который используется при изготовлении в том числе антикоррозийных составов, в одной из коммерческих организаций, расположенной в Уфе и официально занимающейся реализацией технических жидкостей, в том числе и технического спирта», — сказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции и следователи выясняют законность реализации опасной жидкости данной компанией.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на востоке Оренбуржья произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Среди пострадавших более 60 человек. Из них свыше 30 человек умерли. Все они употребили алкоголь с содержанием метанола.