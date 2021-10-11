Ростов-на-Дону, 11 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Ростовской области водитель грузовика насмерть сбил подростка на трассе Элиста — Зимовники. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 10 октября на 145 километре автодороги Элиста — Зимовники. Предположительно, водитель Volvo FH12, направляясь из Элисты в Ростов-на-Дону, сбил 15-летнего мальчика, шедшего по обочине. Подросток от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту смертельной аварии проводится проверка.