Барнаул, 11 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло уже 5721 человек, причём 78 из них добавили в сводку за минувшие выходные (9−10 октября 2021 года).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Тяжелобольных насчитывается 642 (+25 за выходные), из них 258 подключены к аппаратам ИВЛ (+48 за выходные).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 802 человека, +112 за выходные) и ОРВИ (54 111 человек, +751 за выходные).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1012 детей (+98 за выходные). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (80 739 человек, +899 за выходные) новый вирус победили 60 004 человека (всего +128 за выходные).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 4302 (-3509 за выходные).

Читайте также: В Алтайском крае за сутки скончались сразу 29 пациентов с коронавирусом