Уфа, 11 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. 610 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Сообщается, что всего в регионе выявили 72 879 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с вирусом 63 312 человек, в том числе 74 человека победили инфекцию за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в минувшие сутки в регионе констатировали смерть 35 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции получили 1 345 179 человек, завершили вакцинацию 1 225 476 человек.