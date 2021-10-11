Екатеринбург, 11 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Центральном военном округе с территорий Крайнего Севера в армию призовут почти полторы тысячи человек. Об этом сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

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Речь идёт об арктических территориях Красноярского и Пермского краёв, Иркутской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. В армии будут и представители коренных народов Крайнего Севера, таких, как ханты, селькупы, коми, манси и ненцы. Тех, кто проживает на отдаленных северных территориях в тундровых стойбищах, на сборные пункты доставят рейсовыми самолётами и вертолётами.

Всего за период осеннего призыва из регионов дислокации ЦВО в войска направят более 54 тыс. молодых людей. Это более трети всего всероссийского задания на призыв. На территории ЦВО призыв проводится в 29 регионах.