Лондон, 11 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов 11 октября цена на газ в Европе превысила отметку в $1100 за тысячу кубометров. Об этом 11 октября свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

При этом при открытии торгов цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на некоторое время опустилась ниже $1000, однако в настоящее время она составляет около $1123 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейскому союзу, возможно, потребуется большее количество российского газа, чем это было ранее оговорено.