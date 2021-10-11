Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Спрос на квартиры в районах нового жилищного строительства в Санкт-Петербурге по итогам третьего квартала 2021 года снизился на 44%, сообщает сервис «Авито Недвижимость».

Елена Молчанова ИА REGNUM Новостройки в Петербурге. Красногвардейский район

Как отмечают аналитики, спад интереса покупателей к новостройкам связан с постепенным удовлетворением спроса. Горожане, желавшие и имевшие возможность решить квартирный вопрос, активно приобретали жилье в первый год пандемии, успев воспользоваться выгодными условиями программы льготного кредитования.

«За время её действия на Петербург приходилось 14% всех выданных ипотечных кредитов в России», — напомнили в сервисе.

Снижение интереса петербуржцев к приобретению жилья в новостройках наблюдается с начала 2021 года. Параллельно с этим, на рынке недвижимости зафиксирован рост числа предложений о вторичной продаже новостроек. Только в третьем квартале в Северной столице их стало больше на 30%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жилье на вторичном рынке в Санкт-Петербурге в 2021 году, по сравнению с 2016 годом, стало дороже почти на 70%. За это время цена на один квадратный метр увеличилась со 107 тыс. рублей до 180,4 тыс. рублей, то есть на 68,6%.