Джакарта, 11 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что эпидемиологическая обстановка в стране продолжает улучшаться, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава государства попросил общественность сохранять бдительность.

«С каждым днем ситуация с пандемией в стране улучшается. Но эта пандемия еще не закончилась. Мы по-прежнему сосредоточены на двух вещах: ускоренная вакцинация и протоколы здравоохранения, которые мы продолжаем укреплять», — написал Джоко Видодо в своем аккаунте в Instagram.

Правительство Индонезии все еще вводит ограничения по коронавирусу, чтобы снизить скорость передачи заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырех странах Юго-Восточной Азии продолжает наблюдаться всплеск случаев заболевания коронавирусом.