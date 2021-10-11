Москва, 11 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Российские пенсионеры могут претендовать на более высокую пенсию за счёт пенсионных отчислений умершего супруга. Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский 11 октября в интервью радио Sputnik.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Он напомнил, что размер пенсионных выплат зависит в основном от трудового стажа. Чем дольше человек трудился, тем большую пенсию он должен получать.

«В случае смерти в условные 50 лет его страховую пенсию нельзя унаследовать, но тут важно понимать, что данные о её размере будут сохранены», — отметил Звенигородский.

Данные о размере накопленной страховой пенсии, к примеру, умершего супруга вдова может запросить у Пенсионного фонда России. Если пенсия окажется выше той, которую она получает, имеет смысл попросить о переходе на пенсию мужа.

Для этого нужно написать заявление. Правда, пенсия будет не полная, а только 75% от той, которую бы получал муж.

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