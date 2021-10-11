Рим, 11 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Полиция Италии применила слезоточивый газ к американскому актёру и исполнителю Джареду Лето. Об этом 11 октября пишет издание Lenta.ru.

Скриншот с YouTube Джаред Лето

По данным СМИ, инцидент произошёл во время митингов в Риме. Сам артист не принимал участия в протесте, а лишь снимал происходящее на видео. В какой-то момент митингующих начали разгонять при помощи слезоточивого газа.

ИА REGNUM напоминает, что на митинг в Риме вышли 10 тыс. человек. Собравшиеся выступили за отмену паспортов вакцинации от коронавируса, которые по постановлению правительства Италии должны получить все государственные служащие до 15 октября 2021 года.