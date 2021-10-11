Индиан-Уэллс, США, 11 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счётом 7:5, 3:6, 4:6.

Андрей Пронин ИА REGNUM Анастасия Павлюченкова (Россия)

Павлюченкова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, восемь ошибок подаче и 5 из 11 брейков.

В четвёртом круге Фернандес сыграет с американской теннисисткой Шелби Роджерс.

Читайте также: Теннисистка Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе