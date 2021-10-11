Новосибирск, 11 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области министерством здравоохранения развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики от коронавируса — во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и области. Об этом сообщило региональное правительство.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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Уточняется, что из них 40 пунктов расположены в Новосибирске и 53 — в Новосибирской области. Также в Новосибирске работают 18 мобильных пунктов и 11 мобильных пунктов — в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад, предназначенных для выездной вакцинации трудовых коллективов на предприятиях.

В региональном минздраве заявили, что вакцин против коронавирусной инфекции достаточно во всех пунктах вакцинопрофилактики. В общей сложности в регион поступило более 1 млн 175 тысячи доз вакцин.